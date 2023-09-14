Опять удар в спину путина: премьер Армении сделал болезненное для рф заявление

Армения пытается уменьшить свою зависимость от других

В результате полномасштабной войны в Украине Армения больше не может полагаться на россию, как на гаранта безопасности, даже несмотря на опасения насчет возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico. По его мнению, возможности россии в результате событий в Украине изменились.

Пашинян подчеркнул, что россия пытается избежать удаления Турции и Азербайджана, которые приобрели для кремля стратегическое значение после начала полномасштабной войны в Украине.

"Наша стратегия должна состоять в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", — сказал премьер-министр Армении.

Также он добавил, что каждый раз призывы к россии как к защитнику в случае возникновения какого-либо конфликта нежизнеспособны.

"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие — очень уязвимая модель", — подчеркнул Пашинян.

Напомним, ранее политический эксперт Петр Олещук рассказал "Телеграфу", почему заигрывание Армении с Западом могут стать опасными для россии.