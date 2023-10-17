путін вперше за довгий час зважився на закордонну поїздку: чи можуть його заарештувати в Китаї (відео)

Диктатор пробуде там два дні

Президент росії володимир путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Глава держави агресора давно не залишав межі росії з того часу, як міжнародний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Кадри з прибуттям путіна до Пекіна публікують росЗМІ. Він пробуде в Китаї два дні – 17 та 18 жовтня.

путін візьме участь у III Міжнародному форумі "Один пояс — один шлях". Заплановані переговори з президентом В’єтнаму Ван Тхіонгом, прем’єр-міністром Королівства Таїланд Сеттхой Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом. Окрім цього, російський лідер візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

Нагадаємо, відповідно до ордеру МКС на арешт путіна, його мають заарештувати на території 123 країн, до яких нещодавно приєдналася і Вірменія. Водночас Китай не ратифікував Римський статут МКС, тому не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Таким чином, заарештувати путіна на території цієї держави не можуть. До речі, востаннє він відвідував Китай у лютому 2022 року під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, незадовго до початку великої війни.

Як повідомляв "Телеграф", путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито кремль готовий до діалогу. При цьому глава росії не забув нагадати умови російської сторони.