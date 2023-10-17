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путін вперше за довгий час зважився на закордонну поїздку: чи можуть його заарештувати в Китаї (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
путін прилетів до Китаю Новина оновлена 17 жовтня 2023, 06:38
путін прилетів до Китаю. Фото Колаж

Диктатор пробуде там два дні

Президент росії володимир путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Глава держави агресора давно не залишав межі росії з того часу, як міжнародний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

Кадри з прибуттям путіна до Пекіна публікують росЗМІ. Він пробуде в Китаї два дні – 17 та 18 жовтня.

путін візьме участь у III Міжнародному форумі "Один пояс — один шлях". Заплановані переговори з президентом В’єтнаму Ван Тхіонгом, прем’єр-міністром Королівства Таїланд Сеттхой Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом. Окрім цього, російський лідер візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

Нагадаємо, відповідно до ордеру МКС на арешт путіна, його мають заарештувати на території 123 країн, до яких нещодавно приєдналася і Вірменія. Водночас Китай не ратифікував Римський статут МКС, тому не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Таким чином, заарештувати путіна на території цієї держави не можуть. До речі, востаннє він відвідував Китай у лютому 2022 року під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, незадовго до початку великої війни.

Як повідомляв "Телеграф", путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито кремль готовий до діалогу. При цьому глава росії не забув нагадати умови російської сторони.

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#Китай #Володимир Путін #Візит #МУС