У путіна погодилися повернути в Україну викрадених дітей: допомогла арабська країна

Участь Катару у переговорах тривала кілька місяців

Країна-агресор росія погодилася звільнити чотирьох депортованих українських дітей віком від 2 до 17 років та повернути їх до родин в Україні. Це сталося після втручання Катару як посередника у це питання.

Наразі вже двоє дітей возз’єдналися зі своїми рідними. Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

"Двоє дітей зараз повернулися до родичів, а двоє інших, як очікується, возз’єднаються зі своїми сім’ями найближчими днями, повідомив чиновник, який говорив на умовах анонімності для обговорення делікатних дипломатичних переговорів", — йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що участь Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, сталася на прохання українського уряду. Після того, як росію вдалося переконати віддати дітей, вони пройшли через посольство Катару в москві та поїхали додому різними маршрутами.

Організація поїздки включала кілька видів транспорту, у тому числі дипломатичний конвой, поїзд та приватний чартерний літак через Катар.

"Ми вітаємо сьогоднішні позитивні новини про возз’єднання дітей з їхніми сім’ями в Україні завдяки посередницьким зусиллям Катару. В останні тижні катарські офіційні особи перебували в постійному діалозі з нашими українськими та російськими колегами", — заявила Лолва Аль-Хатер, державний міністр Катару з міжнародної співпраці..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" марії львової-білової за незаконну депортацію українських дітей.