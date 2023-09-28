Запроданка Лорак фінансує депортацію українських дітей у рф, прикриваючись допомогою біженцям

Артистка називає це своєю "місією"

Відома співачка Ані Лорак, яка родом із Чернівецької області, вже давно розчарувала українців своєю позицією, залишившись працювати в росії та не визнаючи той факт, що ця країна робить геноцид на її батьківщині. Начебто розчаровуватися більше нікуди, проте артистка примудрилася "пробитися" ще глибше.

В інтерв’ю пропагандистському російському телеканалу Лорак розповіла про свою "світлу місію" у вигляді допомоги дітям-біженцям із Запорізької області та Донбасу, яких примусово вивозять до росії з окупованих українських територій. З цього виходить, що артистка фінансує депортацію українських дітей і не приховує цього, а навіть хвалиться.

Зароблені гроші Лорак передає гроші нікому російському фонду "Щасливе дитинство.ru", який допомагає дітям, що "постраждали через цю ситуацію" (співачка продовжує дотримуватися всіх "правил" рф і не називає війну — війною). Щобільше, вона ще й сподівається, що її гроші підуть на будівництво будинків для депортованих дітей та їх утримання. Тобто Лорак не бажає діткам повернутися на батьківщину, в Україну, до своїх родин, а хоче, щоб вони залишалися заручниками в росії.

"Сьогодні страждають невинні діти, чиї батьки є біженцями, ці сім’ї залишилися без даху над головою. Хіба можна розділяти? Чужих дітей не буває! Я бачу, що важливі підтримка і любов" — висловилася співачка.

Додамо, що Ані Лорак продовжує жити в росії і працювати на росіян. Раніше стало відомо про її участь як судді у російському популярному музичному шоу. Проте публіка з негативом сприйняла цю новину.

Як розповідав "Телеграф", співачка стала одним із суддів російського талант-шоу "Ти супер". Однак із її обличчям щось не так — воно виглядає опухлим і нагадує "суміш Бабкіної та Кіркорова". Лорак не люблять навіть росіяни — вони негативно сприйняли новину про її участь у шоу.