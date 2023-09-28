Запроданка Лорак финансирует депортацию украинских детей в рф, прикрываясь помощью беженцам

Артистка называет это своей "миссией"

Известная певица Ани Лорак, которая родом из Черновицкой области, уже давно разочаровала украинцев своей позицией, оставшись работать в россии и не признавая тот факт, что эта страна свершает геноцид на ее родине. Вроде как разочаровываться больше некуда, однако артистка умудрилась "пробиться" еще глубже.

В интервью пропагандистскому российскому телеканалу Лорак рассказала о своей "светлой миссии" в виде помощи детям-беженцам из Запорожской области и Донбасса, которых принудительно вывозят в россию из оккупированных украинских территорий. Из этого выходит, что артистка финансирует депортацию украинских детей, и не скрывает этого, а даже хвастается.

Заработанные деньги Лорак передает деньги некому российскому фонду "Счастливое детство.ru", который помогает детям, что "пострадали из-за этой ситуации" (певица продолжает придерживаться всех "правил" рф и не называет войну — войной). Более того, она еще и надеется, что ее деньги пойдут на строительство домов для депортированных детей и на их содержание. То есть, Лорак не желает этим ребятам вернуться на родину, в Украину, к своим семьям, а хочет, чтобы они оставались заложниками в рф.

"Сегодня страдают невинные дети, чьи родители являются беженцами, эти семьи остались без крова. Разве можно разделять? Чужих детей не бывает! Я вижу, что важны поддержка и любовь" — высказалась певица.

Добавим, что Ани Лорак продолжает жить в рф и работать на россиян. Ранее стало известно о ее участии как судьи в российском популярном музыкальном шоу. Однако публика с негативом восприняла эту новость.

Как рассказывал "Телеграф", певица стала одной из судей российского талант-шоу "Ты супер". Однако с ее лицом что-то не так — оно выглядит опухшим и напоминает "смесь Бабкиной и Киркорова". Лорак не любят даже россияне — они негативно восприняли новость о ее участии в шоу.