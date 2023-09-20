Верните наших детей! Как и куда рф депортирует несовершеннолетних украинцев и почему может избежать наказания

"Телеграф" выяснял, что делает Украина для возвращения депортированных и кто может стать посредником в этом важном деле

Официально Украина говорит о почти 20 тысячах депортированных в рф детей, россия — о почти 800 тысячах. Точной цифры назвать не может никто. Но, как стало известно "Телеграфу", украинских детей депортируют не только в рф. Не под запись собеседники говорят о возможной торговле детьми из Украины. Как происходит процесс возвращения похищенных детей на родную землю и почему россия может избежать наказания за депортацию и не вернуть всех детей — в большом исследовании "Телеграфа".

"Большинство детей из оккупированного Геническа пошли в "юнармию"

Виктории только исполнилось 16 лет, почти все время полномасштабного вторжения она находилась на временно оккупированной территории в районе Геническа, кроме недели, которую она вместе с другими украинскими подростками провела в Москве, на так называемой "научной конференции" при участии пропагандистов соловьева, медведева и российских политиков.

Такие действия рф специально проводит в рамках милитаризации украинских детей.

Незадолго до того, как в июле этого года волонтеры центра Save Ukraine эвакуировали Викторию в Киев, представители рф собирались депортировать ее в один из российских городов.

Уезжать девушка решила сама, потому что родной отец, который пошел работать на российских военных, собирался сдать ее местной так называемой полиции. Он обвинял Викторию в работе на Украину и передаче информации ВСУ.

По ее словам, тех, кого подозревали в сотрудничестве с украинскими военными или кого нужно было "убедить" голосовать за рф, отправляли в местное ПТУ № 17, где пытали.

Детей насильно заставляли ходить в русскую школу. По словам девушки, многим родителям угрожали, что если они не отдадут своих детей в школу, то их отправят в рф. Такие же аргументы использовали, и если кто-то отказывался получать российский паспорт.

"В нашем селе все более или менее знали, кто на чьей стороне. Если кто-то из соседей слышал разговоры о политике, то он мог сдать их участников россиянам, есть даже специальная программа для этого. Хотя сдавать могли и тех, кто просто не нравится. Таких людей просили уехать самих, иначе им помогут. Многие просто исчезали", — рассказала Виктория. По ее словам, большинство детей в Геническе и области пошли в новосозданную "юнармию".

"Для большего влияния нас отвезли в Москву. Четыре дня мы с другими детьми с 8 утра до 8 вечера слушали лекции о том, какая россия хорошая. С нами говорили российские чиновники, пропагандист соловьев. Они рассказывали, как будут отстраивать наши регионы", — говорит Виктория.

Это не единственный случай, когда украинских детей отвозят в Москву. К примеру, в открытых данных на российских сайтах можно найти информацию, как в этом году выпускников из временно оккупированного Мариуполя возили на "выпускной" в столицу рф. Всех ли оттуда вернули, информации нет.

Викторию накануне выезда на подконтрольную Украине территорию записали в так называемый лагерь в Краснодаре, куда ее должны были вывезти. Но это не удалось, потому что девушка фактически спряталась — и от россиян, и от родного отца-коллаборанта.

"Оздоровительные лагеря" — один из видов депортации несовершеннолетних

Вывозить детей в так называемые "оздоровительные лагеря" или "санатории" — это один из видов депортации, которым пользуются россияне. В целом их существует сейчас не менее пяти, о чем раньше рассказывала советница — уполномоченная президента по правам детей Дарья Герасимчук. Детей разлучают с родителями во время фильтрации, изымают из биологических семей, похищают, если россияне убили родителей, или из учреждений институционального ухода.

Оккупанты вывозят украинских детей под разными предлогами, отмечает советница — уполномоченная президента по правам детей Дарья Герасимчук

"Телеграф" добавил бы еще один пункт: у родителей изымают детей, которые не хотят идти в русскую школу.

"Недавно в Энергодаре и других населенных пунктах была история. К родителям приходили сотрудники ФСБ или директора школ и заявляли: завтра ваш ребенок должен прибыть на эвакуацию, мы его вывозим в лагерь на отдых в Ростов-на-Дону. Мама говорит, что не хочет отправлять ребенка, а ей отвечают: если вы не отправите, то вас вызовут в органы опеки и лишат родительских прав, а вашего ребенка все равно отправят. По сути, это вроде бы не считается депортацией, потому что мама "добровольно" отдала документы, но по факту это создание условий для депортации", — комментирует "Телеграфу" представитель уполномоченного по правам детей Ирина Суслова.

На портале "Дети войны" стоит цифра 19 546 депортированных детей, но это только официально. Неофициально, как говорят и украинские чиновники, и волонтеры, таких детей гораздо больше.

"Я сначала оперировала цифрой в 260 тысяч детей, потому что эту цифру на заседании ООН несколько раз повторяли представители Британии и США. Затем появились цифры более 700 тысяч детей, российские СМИ писали о более чем 744 тысячах вывезенных украинских деток", — рассказывает эксперт Regional Center for Human Rights Екатерина Рашевская.

"Точное количество депортированных украинских детей пока назвать не может никто", — говорит эксперт Regional Center for Human Rights Екатерина Рашевская

Эта организация, среди прочих, собирала доказательства депортации детей в рф, которые затем легли в основу ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой со стороны Международного уголовного суда.

Такие же примерно цифры относительно депортированных называет и Дарья Герасимчук.

Достоверно сказать, сколько детей сейчас находится в россии, невозможно еще и потому, что у Украины нет списков детей или онлайн-очереди из родителей депортированных детей.

"У нас нет электронной очереди этих родителей, у нас нет базы данных, в том числе и данных ДНК. Меня постоянно спрашивают из Независимой комиссии ООН по расследованию, почему у нас нет такой базы. Если у нас действительно тысячи депортированных детей, то почему нет родителей? Мы пытались объяснить, что там есть и дети-сироты, и дети, лишенные родительской опеки. Но они просят точную цифру. Они говорят, что если вывозят в лагеря, то это по согласию и это не депортация. Мы доказываем, что это "согласие" было получено под давлением. Они не понимают, что родители в оккупации не могут написать письмо и пожаловаться, потому что тогда они точно не увидят своего ребенка", — говорит Рашевская.

Известны случаи, когда на усыновление в рф передают детей, у которых в Украине есть родители

В конце июля уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к специальному представителю генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе с просьбой получить от российской стороны списки депортированных украинских детей и передать их Украине. Но ответа до сих пор нет.

Такие списки также должны быть у Международного комитета Красного Креста, но на просьбу "Телеграфа" прокомментировать эту тему там не ответили.

В исследовании , которое Йельский университет опубликовал еще в феврале 2023 года, говорилось, что существует по меньшей мере 43 заведения на территории рф и Крыма, в которых содержат украинских детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Согласно этому исследованию, 10 таких заведений находятся недалеко от крупных российских городов – Москвы, Казани, Екатеринбурга, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Это фото иллюстрирует исследование Йельского университета о программе перевоспитания и усыновления детей из Украины

По словам главы центра Save Ukraine Николая Кулебы, детей расселяют по всей россии.

В открытых источниках можно увидеть, как сами же россияне хвастаются тем, что они передали тысячу детей из Мариуполя в 16 регионов рф. Детей из Украины размещали, например, в Ростовской области в спортивно-оздоровительном комплексе "Ромашка", в школе N 7 в Геленджике, в Краснодарском регионе, Белгородской области.

Согласно исследованию Йельского университета, по меньшей мере 20 детей из этих лагерей были устроены в семьи в Московской области и зачислены в школы. По словам Екатерины Рашевской, точно подсчитать количество усыновленных детей пока невозможно, но оно однозначно больше. Ведь семьи, которые хотят усыновить ребенка, согласно новому законодательству рф, больше не должны предоставлять документ об обследовании их жилищных условий, поэтому детей могут брать чуть ли не бездомные. И что дальше будет происходить с этими детьми — установить сложно.

Кроме того, представители российских властей сами звонят семьям и предлагают взять ребенка из Украины. Есть семьи, которые собирались усыновить российских детей, но им говорят, что это их "гражданский долг" — взять ребенка из Украины.

Не редки случаи, когда россияне отдают на усыновление детей, имеющих родителей или других родственников в Украине. В таких ситуациях ребенку просто говорят, что его родителей уже нет в живых и Украины тоже якобы уже не существует.

Депортация в Беларусь и Южную Осетию

Отдельная тема – депортация украинских детей в Беларусь. Публично президент Беларуси говорил следующее: "Я вышел на президента рф владимира путина и говорю: давай, мы часть бюджета потратим на этих детей. Так и начали их привозить".

О роли Беларуси в истории с депортацией стали говорить относительно недавно. Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко заявлял о нескольких тысячах детей, депортированных в Беларусь. Белорусская оппозиционерка Ольга Карач в интервью "Телеграфу" говорила о около 300 детях, постоянно находящихся в Беларуси, часть из них вывозится при посредничестве компании "Беларуськалий". По ее мнению, украинские дети в будущем могут быть использованы, чтобы снять санкции с этой компании. Причем, если посмотреть страницы этой компании в социальных сетях, они не скрывают информацию о вывозе детей, но пишут о так называемом оздоровлении.

Теперь можно говорить о по меньшей мере восьми местах содержания украинских детей в Беларуси. Среди них: лагерь "Дубрава" компании "Беларуськалий", реабилитационный центр "Ждановичи" в Минской области, санаторий "Золотые пески" в Гомельской области, детская больница "Острошицкий городок" в Минской области, гостиница "Беларусь" в Витебской области, детский центр "Зубренок" в Минской области, санатории "Волма" и "Зеленый бор".

К вывозу украинских детей также причастен Красный Крест, глава которого Дмитрий Шевцов ездил на временно оккупированные территории и в эфире белорусского телевидения признавался, что КК вывозит и будет вывозить украинских детей в Беларусь.

Если промониторить страницы КК в социальных сетях, то можно увидеть, что там активно пишут о приезде украинских детей на оздоровление. В частности, можно увидеть сюжеты о таких детях, которые сейчас находятся в Могилеве. На запрос "Телеграфа" в КК до сих пор не ответили.

Организацией отдыха детей занимается и белорусская компания "Домочай".

По информации из открытых источников, детей привозят в Беларусь поездом Адлер – Минск. Транспортом также обеспечивает "Беларуськалий".

"В случае с Беларусью это происходит потому, что кто-то недовыполняет свои полномочия по защите интересов и прав граждан Украины на территории Беларуси. Мы должны былт бы запросить списки тех детей, которых вывозят. И здесь бы Беларусь могла бы поступить двумя способами: передать список, но не полный. Второй фантастический вариант — передать полный список. А третий вариант — сказать, что у нас нет украинских детей. Но есть с гражданством рф, и потом рф уже может говорить, что это их граждане, но мы понимаем, что это гражданство было оформлено под давлением", — комментирует Рашевская.

Впрочем, украинское посольство в Минске фактически ничего не делает, и никаких списков не спрашивает. В ответ на запрос "Телеграфа" в дипломатическом ведомстве ответили следующим образом:

"Сообщаем об отсутствии в консульском подразделении посольства Украины в Республике Беларусь официальной информации белорусской стороны о количестве детей из Украины, находящихся на оздоровлении в Беларуси, а также о перемещении детей — граждан Украины из Украины через Беларусь в россию.

Дополнительно информируем, что украинско-белорусская граница полностью закрыта на выезд из Украины с 28 февраля 2022 года".

В июне президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. По информации источников "Телеграфа", Кизим достаточно часто посещал администрацию Лукашенко, имея при этом лояльное отношение к белорусским властям.

"Мы проверяем информацию о Беларуси. Мы видим информацию в СМИ, и слышим, что Лукашенко говорил, мы отрабатываем это направление", — отметила ювенальный прокурор Янина Тертычная.

Но не только в россию и Беларусь депортируют украинских детей. По информации СМИ Южной Осетии, там (на оккупированной рф грузинской территории) готовы были принять группу детей-сирот из Украины. Об этом была договоренность между так называемым президентом республики Анатолием Бибиловым и главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным. Весной 2022 года на сайте ugo-osetia.ru можно было прочесть, что украинские дети уже учатся в местных школах. В настоящее время изучением этой информации занимаются в Regional Center for human rights.

Дети с Донбасса пошли в школу в Южной Осетии. Фото из местных СМИ

Отдельного изучения требует тема торговли детьми, угроза которой существует всегда при всех войнах, особенно если посмотреть исторические данные предыдущих военных конфликтов с участием россии. Из собственных источников "Телеграфу" известно, что как минимум о нескольких таких случаях знают в ОБСЕ. Но на запрос издания на этот счет за три недели так и не ответили, несмотря на то, что запрос был направлен и от народного депутата Украины.

Несколько европейских общественных организаций также начали исследовать эту проблему, но официального комментария наше издание тоже до сих пор не получило. Не под запись они говорят, что работать с этой проблемой трудно, потому что ни одна из европейских стран не хочет признавать, что на ее территории может происходить торговля людьми, детьми, особенно депортированными в рф.

Таким образом, ни одна из многих структур, к которым обращался "Телеграф", так и не прокомментировала это официально.

Возвращение детей – это всегда спецоперация

Возвращать каждого ребенка – это спецоперация, говорит Ирина Суслова. "Этими вопросами лично занимается омбудсман Дмитрий Лубинец, как и коммуникацией с той стороной, с Москальковой, по каждому ребенку отдельно направляются запросы, отдельно происходит коммуникация", — отмечает Ирина.

Возвращать детей стало гораздо труднее, говорит представитель уполномоченного по правам детей Ирина Суслова

Рассказывать обо всех путях, по которым возвращают детей в Украину, "Телеграф" не будет из соображений безопасности. Можно лишь сказать, что за возвращением каждого ребенка стоит множество людей и отдельных служб, которые это делают как легальным, так и нелегальным способом. В начале полномасштабной войны в вывозе украинских семей и детей из россии помогали даже несколько российских волонтеров и священников. Один из волонтеров, российский художник, чье имя не будет названо по некоторым соображениям, даже создал чат-бот, с помощью которого можно было организовать выезд. Но за деньги. И с сопровождающим лицом, если речь идет о ребенке. От имени волонтера "Телеграф" переписывался в чате, за 5000—7000 рублей там обещали помочь с выездом, но даже если денег нет, то тоже обещали вывезти.

Переписка в чат-боте, через который можно было организовать выезд ребенка из рф

Но в целом выезд как с оккупированных территорий, так и из рф сейчас значительно усложнился. Какое-то время можно было забирать детей с законным представителем. К примеру, такой путь среди прочих использовал центр Save Ukraine. Но потом в рф поняли, что часто эти люди не являются кровными родственниками детей, поэтому ввели обязательный ДНК-тест. Его результаты можно ожидать месяцами.

"И главное, что международники их за это не осудят, потому что это как раз в рамках противодействия торговле людьми", — говорит Рашевская.

Также россияне начали требовать документы, подтверждающие, что дети будут учиться в украинской школе на русском языке. На уровне Госдумы принято постановление о том, что украинский закон об образовании противоречит правам меньшинств, в том числе российского.

Счастливые минуты возвращения домой

Еще одна угроза, о которой сейчас тоже почти не говорят, это то, что чем дольше ребенка держат в депортации и обрабатывают пропагандой, тем выше риск, что вследствие этого влияния он не захочет возвращаться.

О подобных случаях "Телеграф" слышал уже неоднократно. "Сначала дети сами просят их вернуть, потом проходит несколько месяцев, и они просят им больше не писать и не звонить. Такой случай был с девочкой из Мариуполя. Долгое время она просила вернуть ее, это возвращение не происходило, ребенок был в тяжелом психологическом состоянии. Ей начали писать, а она сделала сториз в инстаграме, в которой попросила ее больше не беспокоить, она теперь россиянка и будет жить в рф", — рассказывает Рашевская.

Почему нужен посредник в деле возвращения депортированных детей

Сложность также в том, что из-за отсутствия списка депортированных детей российская сторона может вернуть даже тысячу детей, а затем сказать, что больше украинских детей у нее нет. И доказать, что это была именно депортация, а не спасение ребенка от войны, согласно международному праву будет трудно. Потому что нет нормы о продолжительности вывоза.

"Украина не может напрямую общаться с рф, потому что россия подозревается в совершении военного преступления. В этом деле нужен посредник. Это может быть государство, группа государств или даже отдельный орган или генсек ООН. Мы заключаем договоры между Украиной и третьей стороной и между третьей стороной и рф. И рф обязана выполнить этот договор по возвращению детей. Не возвращает — это еще одно международное преступление", — говорит эксперт.

Такими странами, по информации источников "Телеграфа", могут стать Турция и Саудовская Аравия. К сожалению, Ватикан, который тоже должен был помогать в этом процессе и стать посредником в возвращении детей, свою миссию не выполняет.

По словам прокурора Тертычной, существует единое уголовное производство, в котором прокуратура проверяет информацию о депортации детей из Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей.

"Мы делим депортированных детей на четыре категории:

статусные дети – их в дальнейшем передают под опеку в российские семьи, где ассимилируют в российской среде;

дети, оставшиеся без родительского сопровождения из-за вооруженной агрессии рф;

дети, оставшиеся без родителей из-за фильтрационных мероприятий рф;

дети, находившиеся в лагерях.

Мы сотрудничаем с МУС по расследованию депортации наших детей. После ордера, который они выдали, мы продолжаем выполнять просьбы МУС предоставлять им доказательства. По данному производству у нас нет международной следственной группы, поэтому на нас ложится большая нагрузка в расследовании. Мы сотрудничаем с Европолом по поиску людей и детей", — отметила прокурор.