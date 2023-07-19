Красный Крест Беларуси признался в похищениях украинских детей: Кулеба требует немедленной реакции

Шевцов ранее был замечен на Донбассе в военной форме оккупантов

Глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов публично признал, что организация участвует в похищении детей из Украины и вывозе их в Беларусь. Такую деятельность он прикрывает "помощью нуждающимся".

Об этом Шевцов заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", передает "Зеркало". Основная версия вывоза маленьких украинцев в другую страну — оздоровление и гуманитарная помощь.

Глава белорусского Красного Креста заявил, что его возмутили обвинения в адрес организации в том, что они похищают украинских детей. По его версии, организация делает все возможное, чтобы "дети забыли об ужасах войны и передохнули, почувствовали, что есть островок счастья". Он заявил, что Беларусь не прекратит заниматься похищением маленьких граждан Украины.

"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие", — сказал он.

Как сообщает "Еврорадио", представитель Международного Красного Креста заявил, что изучают этот вопрос. Отметим, что Шевцов ранее был замечен в форме с символикой Z в террористической "днр", но в Межденародной организации заявили, что к этому непричастны.

"В настоящее время мы рассматриваем этот вопрос. Крайне важно, чтобы все члены Движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и вооруженных лиц. Это позволяет нам оказывать помощь беспристрастно, отдавая приоритет наиболее нуждающимся людям, где бы они ни находились, с какой бы стороны линии фронта они ни находились", — сказал представитель Международного Красного Креста в комментарии журналистам.

Шевцов во время поездки на оккупированную часть Донбасса с Z-символикой на шевроне

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал арестовать Дмитрия Шевцова за участие в преступлениях против украинских детей.

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, публично признавшегося в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Все виновные в воровстве украинских детей должны быть привлечены к ответственности", — написал он в своем Twitter.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты ускорили темпы похищения украинских детей. Захватчики хотят насильно вывезти 300 детей из Бердянского района в Чувашию. При этом 48 из них, по данным российских СМИ, уже увезли.