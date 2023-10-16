У путина согласились вернуть в Украину похищенных детей: помогла арабская страна

Участие Катара в переговорах длилось несколько месяцев

Страна-агрессор россия согласилась освободить четверых депортированных украинских детей от 2 до 17 лет и вернуть их семьям в Украине. Это случилось после вмешательства Катара как посредника в этот вопрос.

В настоящий момент уже двое детей воссоединились со своими родными. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

"Двое детей сейчас вернулись к родственникам, а двое других, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности для обсуждения деликатных дипломатических переговоров", — говорится в сообщениях.

Отмечается, что участие Катара в переговорах, которые длились несколько месяцев, произошло по просьбе украинского правительства. После того, как россию удалось убедить отдать детей, они прошли через посольство Катара в москве и поехали домой разными маршрутами.

Организация поездки включала несколько видов транспорта, в том числе дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.

"Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара. В последние недели катарские официальные лица находились в постоянном диалоге с нашими украинскими и российскими коллегами", — заявила Лолва Аль-Хатер, государственный министр Катара по международному сотрудничеству.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" марии львовой-беловой за незаконную депортацию украинских детей.