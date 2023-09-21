Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов объяснил "Телеграфу" цель визита кремлевского диктатора в Поднебесную

Анонсированный на октябрь визит путина в Китай выглядит довольно жалко. В первую очередь потому, что он и так походил на вызов сюзереном вассала на ковер. Но после долгих "танцев" путина вокруг лидера Северной Кореи, также зависимой от Китая, картина вполне ясная. Вассал едет с отчетом к хозяину. Причем в ситуации, когда хозяин не очень доволен вассалом.

Да, Китай получает от россии все, что ему нужно по самым низким ценам. Китай поддерживает российскую армию, потому что до определенного момента ослабление и изоляция россии вполне устраивает Поднебесную. Но затягивание этой войны Китаю уже не нравится. Мешает бизнесу и реанимирует военную промышленность стран НАТО.

Пекин вполне устраивает изоляция россии и после окончания войны. Так что разговор на эту тему точно будет.

Впрочем, ждать ультиматумов и быстрых решений точно не стоит. Китай живет в системе планирования и решений масштабами десятилетий – и всегда готов ждать нужного результата достаточно долго. А вот привезти путину из Пекина чего-то нового – нечего. Всё, что Китай хотел дать рф, он уже дал. В том числе и по вооружению. Выпросить что-то сверх того для москвы нереально – не та платежеспособность…