Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив "Телеграфу" мету візиту кремлівського диктатора до Піднебесної

Анонсований на жовтень візит путіна до Китаю виглядає досить жалюгідним. Насамперед тому, що він і так був схожий на виклик сюзереном васала на килим. Але після довгих "танців" путіна навколо лідера Північної Кореї, також залежної від Китаю, картина цілком ясна. Васал їде зі звітом до господаря. Причому у ситуації, коли господар не дуже задоволений васалом.

Так, Китай отримує від росії все, що йому потрібно за найнижчими цінами. Китай підтримує російську армію, тому що до певного моменту ослаблення та ізоляція рф цілком влаштовує Піднебесну. Але затягування цієї війни Китаю не подобається. Заважає бізнесу та реанімує військову промисловість країн НАТО.

Пекін цілком влаштовує ізоляція росії після закінчення війни. Тож розмова на цю тему точно буде.

Втім, чекати ультиматумів та швидких рішень точно не варто. Китай живе в системі планування та рішень масштабами десятиліть – і завжди готовий чекати на потрібний результат досить довго. А ось привезти путіну з Пекіна чогось нового — нема чого. Все, що Китай хотів дати росії, він вже дав. Зокрема й з озброєння. Випросити щось понад цього для москви неможливо – не та платоспроможність…