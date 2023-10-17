Орбан встретился с путиным в Китае и наделал "дружеских" заявлений

В Венгрии считают, что война в Украине — недостаточное обстоятельство, чтобы нарушать портнерские отношения с рф

Российский диктатор владимир путин во время визита в Китай встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний заявил, что его страна старается спасти все что возможно в отношениях с россией.

Переговоры путина и Орбана состоялись в рамках форума "Один пояс — один путь", передает "Медуза". Президент россии отметил, что Венгрия никогда не выступала против страны.

владимир путин заявил, что у россии на сегодняшний день ограниченные возможности контактов, учитывая нынешние геополитические условия. Но, несмотря на это, страна-агрессор старается сохранять хорошие отношения со многими европейскими странами, в том числе и с Венгрией.

"Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, на мой взгляд, всегда чрезвычайно важно", — сказал путин.

Венгерский премьер согласился с российским президентом и добавил, что его страна не намерена противостоять россии. Более того, Виктор Орбан заявил, что надеется на дальнейшее сохранение и развитие двусторонних отношений, невзирая на военные преступления в Украине.

"Венгрия никогда не хотела противостоять россии. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные контакты и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций наши отношения очень пострадали. Мы пытаемся спасти все, что можно", — сказал венгерский премьер.

Он добавил, что в двусторонних отношениях удалось спасти многое из того, что было достигнуто за долгие годы сотрудничества. И подчеркнул, что никто не любит, когда "результаты его работы сводятся на нет из-за причин, в которых он не виноват", намекая, вероятно, на войну в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин выразил готовность к переговорам с Украиной. Однако без ряда условий не обошлось.