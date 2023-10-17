Орбан зустрівся з путіним у Китаї та наробив "дружніх" заяв

В Угорщині вважають, що війна в Україні — недостатня обставина, щоб порушувати партнерські відносини з Росією

російський диктатор володимир путін під час візиту до Китаю зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Останній заявив, що його країна намагається врятувати все, що можливо, у відносинах із росією.

Переговори путіна та Орбана відбулися в рамках форуму "Один пояс — один шлях", передає "Медуза". Президент росії зазначив, що Угорщина ніколи не виступала проти країни.

володимир путін заявив, що у росії на сьогоднішній день обмежені можливості контактів з огляду на нинішні геополітичні умови. Але, попри це, країна-агресор намагається зберігати добрі стосунки з багатьма європейськими країнами, зокрема з Угорщиною.

"Ми знаємо, що наші позиції далеко не завжди збігаються, але мати можливість обмінятися думками не лише щодо двосторонніх відносин, а й щодо ситуації у світі, на мій погляд, завжди надзвичайно важливо", — сказав путін.

Угорський прем’єр погодився з російським президентом і додав, що його країна не має наміру протистояти росії. До того Віктор Орбан заявив, що сподівається на подальше збереження та розвиток двосторонніх відносин, попри воєнні злочини в Україні.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти росії. Саме навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити та розширювати взаємні контакти й нам це вдалося. Однак через воєнну операцію та санкції наші відносини дуже постраждали. Ми намагаємося врятувати все, що можна", — сказав угорський прем’єр.

Він додав, що у двосторонніх відносинах вдалося врятувати багато того, що було досягнуто за довгі роки співпраці. І наголосив, що ніхто не любить, коли "результати його роботи зводяться нанівець через причини, в яких він не винен", натякаючи, ймовірно, на війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін висловив готовність до переговорів з Україною. Однак без низки умов не обійшлося.