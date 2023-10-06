Си Цзиньпин приедет в США? Байден ждет встречи "с нетерпением", - СМИ

США заинтересовані в сотрудничестве между странами

В ноябре президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин могут встретиться в Сан-Франциско. Это станет попыткой стабилизировать отношения между двумя самыми могущественными странами мира.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США. По словам одного из них, Байден ждет этой встречи "с нетерпением".

"Это довольно твердо. Мы начинаем процесс планирования", — сказал один из представителей администрации на условиях анонимности, так как официальных объявлений по этому поводу пока нет.

По словам представителей администрации, планы станут более твердыми после визита в Вашингтон министра иностранных дел Китая Ван И. Он запланирован на ближайшие недели.

Личная встреча президентов станет первой встречей лидеров двух крупнейших экономик с тех пор, как они встретились на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали в ноябре прошлого года. После сбивания китайского шпионского воздушного шара, пролетавшего над континентальной частью Соединенных Штатов в феврале, отношения между США и Китаем еще больше ухудшились.

Чтобы нормализовать их четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена в последние месяцы побывали в Пекине, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Л. Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по вопросам климата Джон Ф. Керри. В прошлом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел два дня переговоров с Ван И на Мальте. Белый дом охарактеризовал их как "откровенные, содержательные и конструктивные".

Как ранее сообщал "Телеграф", в конце сентября Европейский союз передал Китаю сообщение о том, что двусторонние отношения между ними будут во многом зависеть от позиции Пекина по российскому вторжению в Украину. Позиция Китая по отношению к войне делает его менее привлекательной для инвестиций.