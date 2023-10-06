Сі Цзіньпін приїде до США? Байден чекає на зустріч "з нетерпінням", — ЗМІ

США зацікавлені у співпраці між країнами

У листопаді президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін можуть зустрітися у Сан-Франциско. Це стане спробою стабілізувати відносини між двома наймогутнішими країнами світу.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопосадовців адміністрації президента США. За словами одного з них, Байден чекає на цю зустріч "з нетерпінням".

"Це досить твердо. Ми починаємо процес планування", — сказав один із представників адміністрації на умовах анонімності, оскільки офіційних оголошень із цього приводу поки що немає.

За словами представників адміністрації, плани стануть більш певними після візиту до Вашингтона міністра закордонних справ Китаю Ван І. Він запланований на найближчі тижні.

Особиста зустріч президентів стане першою зустріччю лідерів двох найбільших економік з того часу, як вони зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" на Балі в листопаді минулого року. Після збивання китайської шпигунської повітряної кулі, що пролітала над континентальною частиною Сполучених Штатів у лютому, відносини між США та Китаєм ще більше погіршилися.

Щоб нормалізувати їх чотири високопосадовці адміністрації Байдена в останні місяці побували в Пекіні, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Л. Йеллен, міністр торгівлі Джина Раймондо і посланець з питань клімату Джон Ф. Керрі. Минулого місяця радник із національної безпеки Джейк Салліван провів два дні переговорів з Ван І на Мальті. Білий дім охарактеризував їх як "відверті, змістовні та конструктивні".

Як раніше повідомляв "Телеграф", наприкінці вересня Європейський союз передав Китаю повідомлення про те, що двосторонні відносини між ними багато в чому залежатимуть від позиції Пекіна щодо російського вторгнення в Україну. Позиція Китаю стосовно війни робить його менш привабливою для інвестицій.