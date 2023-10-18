Конфиденциальные темы на чашку чая. Первые итоги встречи Си и путина

Эти три часа разговаривал с путиным за закрытыми дверями.

российский диктатор владимир путин второй раз съездил за границу с момента выдачи ордера на его арест от Гааги. В этот раз он хлопал лидеру Китая Си Цзиньпину из зала после его выступления на форуме "Один пояс, один путь" и обменялся любезностями о солидарности. Все это время российскому лидеру сопровождал офицер с так называемым ядерным портфелем, с помощью которого можно предоставить приказ о ядерном ударе.

"Телеграф" рассказывает о последствиях встречи двух "дорогих друзей" и собрал главное из их заявлений.

Ядерный портфель носили за путином по форуму

Мечты о новом мировом порядке

Западные СМИ пишут об углублении политического доверия между Си и путиным, мол последний был почетным гостем, сидя рядом с китайским лидером и выступая непосредственно после него на церемонии открытия перед трехчасовыми двусторонними переговорами между ними. CNN обратило внимание на то, что в своей речи на церемонии открытия путин приветствовал инициативу "Один пояс, один путь" как "направленную на формирование "более справедливого, многополярного мира". Он добавил, что рф и Китай "разделяют стремление к равноправной и взаимовыгодной сотрудничества", которое включает "уважение к цивилизационному разнообразию и праву каждого государства на собственную модель развития".

Комментарии путина на форуме состоялись после обращения Си Цзиньпина, которое представило свою инициативу "Один пояс, один путь" как альтернативную модель развития для мира и сказав, что она "установила новые рамки для международного сотрудничества". Си также использовал эту встречу, чтобы спрогнозировать растущие амбиции Китая изменить и возглавить глобальный мировой порядок.

В тонко завуалированном ударе по Соединенным Штатам китайский лидер сказал, что Китай выступает против односторонних санкций, экономического принуждения, обособления и срыва цепи поставок. Другие присутствовавшие мировые лидеры, в том числе президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и Джоко Видодо из Индонезии, также выступили с речами, причем многие повторили призыв Си к усилению глобального развития и более многостороннего мира.

Си поддерживает путина в интересах безопасности

Издание The Bloomberg обратило внимание на то, что Си Цзиньпин повторил фразу, что Китай поддерживает усилия москвы по защите своего национального суверенитета, безопасности и интересов развития, одновременно стремясь к прорыву китайско-российского газопровода, пролегающего через Монголию.

Углубление связей между Китаем и россией является долгосрочным решением, сказал Си путину, согласно сообщению китайского правительства. Также Китай стремится сотрудничать с москвой, чтобы обеспечить зерновую и энергетическую безопасность, и хочет поскорее увидеть "существенный прогресс" в газопроводе между обеими странами и Монголией, добавил Си.

Глубокая дружба

Президент Китая отметил рекордно высокий уровень торговли с россией и подчеркнул свою "глубокую дружбу" с владимиром путиным, передает FT. Во время встречи на полях форума Си сказал путину, что годовая двусторонняя торговля между их странами достигла "исторического максимума" почти в 200 миллиардов долларов.

"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с президентом встречались 42 раза и установили хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу", — сказал Си. Китай готов сотрудничать с россией, чтобы "защитить международную честность и справедливость и внести вклад в совместное развитие мира".

Си не упомянул термин "партнерство без ограничений", который использовался для описания отношений во время последнего визита путина в Пекин в феврале 2022 года, за несколько дней до вторжения. Си также заметно не упомянул об этом во время своего визита в москву в марте.

На индивидуальной пресс-конференции после их трехчасовой встречи пути тепло отозвался о своих отношениях с Си и сказал, что они обсуждали "конфиденциальные" темы "за чашкой чая". Но даже когда путин пообещал, что россия и Китай вскоре подпишут "существенный" план действий до 2030 года, эта встреча, казалось, не принесла москве ощутимых результатов.

Издание пишет, что россия все больше начинает принимать свою роль младшего партнера в отношениях после того, как Китай бросил кремлю экономический спасательный круг, когда западные санкции исключили его из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что владимир путин во время визита в Китай встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний заявил, что его страна пытается спасти все, что возможно, в отношениях с россией.