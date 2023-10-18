Конфіденційні теми за чашкою чаю. Перші підсумки зустрічі Сі та путіна

Сі три години розмовляв з путіним за зачиненими дверима

російський диктатор володимир путін вдруге з'їздив за кордон з моменту видачі ордеру на його арешт від Гааги. Цього разу він аплодував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну із залу після його виступу на форумі "Один пояс, один шлях" та обмінявся люб'язностями про солідарність. Весь цей час російського лідера супроводжував офіцер із так званим ядерним портфелем, за допомогою якого можна надати наказ про ядерний удар.

"Телеграф" розповідає про наслідки зустрічі двох "дорогих друзів" та зібрав головне із їхніх заяв.

Ядерний портфель носили за путіним по форуму

Мрії про новий світовий порядок

Західні ЗМІ пишуть про поглиблення політичної довіри між Сі та путіним, мовляв, останній був почесним гостем, сидячи поруч із китайським лідером і виступаючи безпосередньо після нього на церемонії відкриття перед тригодинними двосторонніми переговорами між ними. CNN звернуло увагу на те, що у своїй промові на церемонії відкриття путін привітав ініціативу "Один пояс, один шлях" як "спрямовану на формування "більш справедливого, багатополярного світу". Він додав, що рф та Китай "поділяють прагнення до рівноправної та взаємовигідної співпраці", яка включає "повагу до цивілізаційного розмаїття та права кожної держави на власну модель розвитку".

Коментарі путіна на форумі відбулися після звернення Сі Цзіньпіна, який представив свою ініціативу "Один пояс, один шлях" як альтернативну модель розвитку для світу та сказавши, що вона "встановила нові рамки для міжнародного співробітництва". Сі також використав цю зустріч, щоб спрогнозувати зростаючі амбіції Китаю змінити – і очолити – глобальний світовий порядок.

У тонко завуальованому ударі по Сполучених Штатах китайський лідер сказав, що Китай виступає проти односторонніх санкцій, економічного примусу, відокремлення та зриву ланцюга поставок. Інші світові лідери, які були присутні, в тому числі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і Джоко Відодо з Індонезії, також виступили з промовами, причому багато хто повторив заклик Сі до посилення глобального розвитку та більш багатостороннього світу.

Сі підтримує путіна в інтересах безпеки

Видання The Bloomberg звернуло увагу на те, що Сі Цзіньпін повторив фразу про те, що Китай підтримує зусилля москви щодо захисту свого національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, одночасно прагнучи прориву китайсько-російського газопроводу, який пролягає через Монголію.

Поглиблення зв'язків між Китаєм і росією є довгостроковим рішенням, сказав Сі путіну, згідно з повідомленням китайського уряду. Також Китай прагне співпрацювати з москвою, щоб забезпечити зернову та енергетичну безпеку, і хоче якомога швидше побачити "суттєвий прогрес" у газопроводі між обома країнами та Монголією, додав Сі.

Глибока дружба

Президент Китаю відзначив рекордно високий рівень торгівлі з росією та підкреслив свою "глибоку дружбу" з володимиром путіним, передає FT. Під час зустрічі на полях форуму Сі сказав путіну, що річна двостороння торгівля між їхніми країнами досягла "історичного максимуму" у майже 200 мільярдів доларів.

"За 10 років, починаючи з 2013 року, ми з президентом зустрічалися 42 рази і встановили хороші робочі стосунки та глибоку дружбу", — сказав Сі. Китай готовий співпрацювати з росією, щоб "захистити міжнародну чесність і справедливість і зробити внесок у спільний розвиток світу".

Сі не згадав термін "партнерство без обмежень", який використовувався для опису відносин під час останнього візиту путіна до Пекіна в лютому 2022 року, за кілька днів до вторгнення. Сі також помітно не згадав про це під час свого візиту до Москви в березні.

На індивідуальній пресконференції після їх тригодинної зустрічі путін тепло відгукнувся про свої стосунки з Сі і сказав, що вони обговорювали "конфіденційні" теми "за чашкою чаю". Але навіть коли путін пообіцяв, що росія та Китай незабаром підпишуть "суттєвий" план дій до 2030 року, ця зустріч, здавалося, не принесла москві відчутних результатів.

Видання пише, що росія все більше починає приймати свою роль молодшого партнера у відносинах після того, як Китай кинув кремлю економічний рятівний круг, коли західні санкції виключили його з глобальних фінансових ринків і ланцюжків поставок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що володимир путін під час візиту до Китаю зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Останній заявив, що його країна намагається врятувати все, що можливо, у відносинах із росією.