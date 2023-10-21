"Шойгу, Герасимов, где патроны?": российский чиновник пожаловался на отсутствие боеприпасов

рф вынуждена покупать патроны для биатлона за границей

Россия не производит патроны для биатлона в достаточном количестве. К слову, недавно тренер по биатлону незаконно продавал боеприпасы.

Об этом заявил глава Союза биатлонистов россии Виктор Майгуров на форуме "Россия – спортивная держава" в рамках круглого стола "Актуальные проблемы производства в рф спортивного оборудования и инвентаря для стрелковых видов спорта. Пути решения" в Перми, передает ТАСС. Сообщается, что патроны производятся в рф на устаревшем оборудовании.

"Эта тема уже заезженная, мы топчемся на одном месте. Я руководитель федерации уже три года, а воз и ныне там. Ничего не делается в плане модернизации мощностей [производства], которые сейчас есть. Очень старое оборудование, которому, кажется, сто лет – до сих пор вручную порох взвешивают.

Наши запросы – 1,5 миллиона патронов, на заводе могут производить только 300 тысяч. Вынуждены покупать импортные патроны, но они подорожали с 30 рублей за патрон до 80 рублей, и их еще очень сложно доставить в Россию", – сказал Майгуров.

В сети со смехом восприняли новость. Один из пользователей отметил, что рф не производит ничего, кроме болтовни про великую державу. Другой пользователь отреагировал на слова Майгурова известным мемом: "Шойгу, Герасимов, где патроны?"

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил шведов. Это произошло после того, как Шведский футбольный союз запретил россиянкам выступить на чемпионате Европы-2024 (U-17). К слову, позднее УЕФА отказался от идеи возвращения юношеских команд рф в международный футбол.