"Шойгу, Герасимов, де набої?": російський чиновник поскаржився на відсутність боєприпасів

рф змушена купувати патрони для біатлону за кордоном

росія не виробляє патрони для біатлону у достатній кількості. До речі, нещодавно тренер із біатлону незаконно продавав боєприпаси.

Про це заявив глава Союзу біатлоністів росії Віктор Майгуров на форумі "росія — спортивна держава" в рамках круглого столу "Актуальні проблеми виробництва в росії спортивного обладнання та інвентарю для стрілецьких видів спорту. Шляхи вирішення" в Пермі, передає ТАСС. Повідомляється, що патрони виробляються в рф на застарілому устаткуванні.

"Ця тема вже заїжджена, ми тупцюємо на одному місці. Я керівник федерації вже три роки, а віз і нині там. Нічого не робиться в плані модернізації потужностей [виробництва], які зараз є. Дуже старе обладнання, якому, здається, сто років — досі вручну порох зважують.

Наші запити – 1,5 мільйона набоїв, на заводі можуть виробляти лише 300 тисяч. Вимушені купувати імпортні патрони, але вони подорожчали з 30 рублів за патрон до 80 рублів, і їх дуже складно доставити у рф", — сказав Майгуров.

У мережі зі сміхом сприйняли новину. Один з користувачів зазначив, що росія не виробляє нічого, крім балачок про велику державу. Інший користувач відреагував на слова Майгурова відомим мемом: "Шойгу, Герасимов, де патрони?"

Нагадаємо, чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив шведів. Це сталося після того, як Шведський футбольний союз заборонив росіянкам виступити на чемпіонаті Європи-2024 (U-17). До речі, пізніше УЄФА відмовився від ідеї повернення юнацьких команд росії у міжнародний футбол.