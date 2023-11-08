"Будете стоять на коленях": советский чемпион посоветовал не ссорится с россией

Бывший советский спортсмен постоянно хочет поставить кого-то на колени

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на реакцию Международного союза биатлонистов (IBU) на "международный" турнир в Ханты-Мансийске. Организация пригрозила участникам санкциями, из-за чего Китай отказался ехать на соревнования в рф.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит metaratings.ru. Советский чемпион оскорбил руководство IBU, отметив, что они будут стоять на коленях после победы рф в так называемой "СВО".

"Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях.

Они еще не понимают, что с россией таким людям, как Юра (Иржи) Гамза (вице-президент IBU — Ред.), ссориться не стоит. Все они живут на земле, политой кровью наших солдат.

Этих болванов освободили от фашизма, чтобы они мирно жили. Не сомневаюсь, что победа останется за россией", — заявил Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами Тихонова. Пользователи отметили, что медицинское обследование необходимо самому чемпиону.

Тихонов далеко не в первый раз пытается поставить кого-то на колени. Ранее Александр заявлял, что Запад приползет к рф на коленях. Кроме того, советский чемпион хотел отключить Европе газ.