Згадали і путіна, і пєскова: Навка нарвалася на гнів росіян через слова про Олімпіаду

Спортсменка проти поїздки росіян на ОІ

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка знову потрапила в немилість уболівальникам у росії. Цього разу вона вивела їх на емоції, зробивши заяву про можливу поїздку росіян на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

У коментарі російським ЗМІ дружина прес-секретаря президента рф дмитра пєскова заявила, що вважає зрадниками тих спортсменів, які поїдуть на змагання і перед цим підпишуть певні документи. На це звернув увагу "Обозреватель".

"Звичайно, потрібно прагнути на Олімпіаду, але не переходячи межу. Не зраджувати свою батьківщину. Якщо висуватимуться умови, які передбачатимуть публічну або письмову відмову від країни, то на таке потрібно реагувати відповідно", — сказала Навка.

У коментарях уболівальники почали дивуватися з того, що говорить спортсменка. Багато хто підтримав спортсменів, які мріють поїхати на Олімпійські ігри і попросили Навку не ставити їх перед вибором. Їй також нагадали, що вона народилася в Україні, а тепер усіляко підтримує окупантів.

"У таких, як Навка, батьківщина – )l(опа президента", "Найбільше кричать про зраду, ті істоти, які прилипли до держкорита", "Головні зрадники — керівники твого чоловіка. А спортсмени тут взагалі ні до чого, вони жертви чиїхось безглуздих рішень", "Дуже смішно чути такі висловлювання від колишніх спортсменів, які вже виступали на Олімпіаді", — пишуть користувачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про зупинення діяльності Олімпійського комітету рф (ДКР).