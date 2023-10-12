МОК покарав рф за порушення територіальної цілісності України: росія йде до суду

рф порушила олімпійську хартію

У четвер, 12 жовтня, виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про зупинення діяльності Олімпійського комітету росії (ОКР). Напередодні проросійській Міжнародної асоціації боксу (IBA) закрили доступ на Олімпіаду-2024.

Про це повідомляє пресслужба МОК у Twitter. Причиною рішення МОК стало те, що ОКР включив до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України (Донецька область, Луганська область, Запорізька та Херсонська область).

Таким чином, російська влада порушила олімпійську хартію, а тому МОК негайно припиняє діяльність ОКР до подальшого повідомлення.

Це несе кілька наслідків для росії:

ОКР більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, та не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026.

У відповідь у рф запропонували піти до суду проти МОК.

"Очікуване рішення. Але це наша країна, наші люди, які готові працювати на розвиток спорту. МОК знайшов би й іншу нагоду для подібних рішень. Вважаю, що рішення МОК треба оскаржити в суді", — цитує депутата Держдуми Дмитра Свищева ТАСС.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Напередодні у рф назвали МОК "великою собакою".