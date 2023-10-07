"Шакали вітають Шерхана": російські спортсмени звернулися до путіна

Діячі російського спорту відзначились у день народження диктатора

Російські зірки спорту минулого і сьогодення масово вітають президента рф володимира путіна з 71-м днем народження. Напередодні російський тренер випадково принизив голову кремля.

Глава Федерації лижних гонок росії, триразова олімпійська чемпіонка в лижному спорті Олена Вяльбе вважає, що при путіну спорт у рф став розвиватися. Про це повідомляє "Р-Спорт".

"У нас стільки змін у країні завдяки Володимиру Володимировичу! Спорт став розвиватися. Ми, напевно, перші у світі, хто будує таку величезну кількість всілякого нового житла. Кримський міст, який просто у нас усіх на слуху та на очах. Я безмірно вдячна і щаслива, що живу одночасно з таким керівником країни", — заявила Вяльбе.

Колишній російський боксер Олександр Повєткін вважає, що путін робить все заради мирного життя.

"Вітаю з днем народження! Ви справжній лідер, яким пишається народ і поважає весь світ. Ви робите все для процвітання нашої країни, мирного життя та майбутнього наших дітей. Бажаю довгих років та міцного здоров’я", — сказав Повєткін.

Чемпіон світу у спортивних танцях на льоду, хореограф Ілля Авербух подякував хазяїну за льодовий палац.

"Ось уже дев’ять років ми працюємо в льодовому палаці "Айсберг" кожен літній сезон саме завдяки тому, що ви запропонували втілити, як здавалося тоді, цю божевільну ідею. Саме завдяки вам мільйони людей змогли побачити виступи найкращих спортсменів нашої країни", — заявив Авербух.

Олімпійський чемпіон, лижник Олександр Легков вважає, що Олімпіада в Сочі відбулася лише завдяки "силі путіна".

"У Росії було дуже багато подій, які стали можливими тільки завдяки вашій силі та політичній волі. Найяскравіша подія не тільки в моєму житті, а й у житті багатьох спортсменів та вболівальників пов’язана з Олімпіадою в Сочі", — заявив Легков.

У мережі лише посміялися з російських чемпіонів. Один із користувачів зазначив, що "шакали привітали Шерхана" (тигр, головний антагоніст Мауглі в серії оповідань "Книга джунглів" англійського письменника Редьярда Кіплінга).

Раніше відомий російський ковзаняр Павло Куліжніков заявив, що без наказу путіна не вийде на лід у нейтральному статусі.

Нагадаємо, на тлі санкцій проти російських спортсменів у рф хочуть провести альтернативну Олімпіаду.