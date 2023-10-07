Російський чемпіон виявився "рабом путіна"

Спортсмен виступатиме в нейтральному статусі лише після наказу володимира путіна

Триразовий чемпіон світу в спринтерському багатоборстві, п’ятикратний чемпіон світу на окремих дистанціях, ковзаняр Павло Куліжников заявив, що без наказу президента рф володимира путіна не змагатиметься в нейтральному статусі.

Відповідну заяву Куліжникова наводить "Матч ТВ". За словами спортсмена, він виступить під нейтральним прапором лише, якщо про це заявить голова кремля.

— У нейтральному статусі виступати готовий?

— Ні. Я лише за виступ під прапором росії.

— Тобто якщо завтра ISU допустить у нейтральному статусі…

— Ні, я не виступатиму в нейтральному статусі. Це моя позиція. Це витирання ніг про нас.

— Якщо всі поїдуть у нейтральному статусі?

— Я — ні. Тільки якщо сам володимир путін скаже, що треба їхати. За іншого розкладу — ні, – сказав Куліжников.

Зазначимо, у мережі висміяли Куліжникова за рабський менталітет. Користувачі зазначили, що спортсмен відмовляється від своєї "принципової" позиції за наказом путіна.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні росіян фактично не пустили на Юнацькі олімпійські ігри-2024.