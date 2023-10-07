Российский чемпион оказался "рабом путина"

Спортсмен будет выступать в нейтральном статусе только после приказа владимира путина

Трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, конькобежец Павел Кулижников заявил, что без приказа президента рф владимира путина не будет соревноваться в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление Кулижникова приводит "Матч ТВ". По словам спортсмена, он выступит под нейтральным флагом только, если об этом заявит глава кремля.

— В нейтральном статусе выступать готов?

— Нет. Я только за выступление под флагом россии.

— То есть, если завтра ISU допустит в нейтральном статусе…

— Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас.

— Если все поедут в нейтральном статусе?

— Я — нет. Только если сам владимир путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет, – сказал Кулижников.

Отметим, в сети высмеяли Кулижникова за рабский менталитет. Пользователи отметили, что спортсмен отказывается от своей "принципиальной" позиции по приказу путина.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне россиян фактически не пустили на Юношеские олимпийские игры-2024.