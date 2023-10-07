Деятели российского спорта отметились в день рождения диктатора

Российские звезды спорта прошлого и настоящего массово поздравляют президента рф владимира путина с 71-м днем рождения. Накануне российский тренер случайно унизил главу кремля.

Глава Федерации лыжных гонок россии, трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе считает, что при путине спорт в рф стал развиваться. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"У нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу! Спорт стал развиваться. Мы, наверное, первые в мире, кто строит такое огромное количество всевозможного нового жилья. Крымский мост, который просто у нас всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в одно время с таким руководителем страны", — заявила Вяльбе.

Бывший российский боксер Александр Поветкин считает, что путин делает все ради мирной жизни.

"Поздравляю с днем рождения! Вы настоящий лидер, которым гордится народ и уважает весь мир. Вы делаете все для процветания нашей страны, мирной жизни и будущего наших детей. Желаю долгих лет и крепкого здоровья", — сказал Поветкин.

Чемпион мира в спортивных танцах на льду, хореограф Илья Авербух поблагодарил хозяина за ледовый дворец.

"Вот уже девять лет мы работаем в ледовом дворце "Айсберг" каждый летний сезон именно благодаря тому, что вы предложили воплотить, как казалось тогда, эту сумасшедшую идею. Именно благодаря вам миллионы людей смогли увидеть выступления лучших спортсменов нашей страны", — заявил Авербух.

Олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков считает, что Олимпиада в Сочи состоялась только благодаря "силе путина".

"В России было очень много событий, которые стали возможно только благодаря вашей силе и политической воле. Самое яркое событие не только в моей жизни, но и в жизни многих спортсменов и болельщиков связано с Олимпиадой в Сочи", — заявил Легков.

В сети лишь посмеялись с российских чемпионов. Один из пользователей отметил, что "шакалы поздравили Шер-Хана" (тигр, главный антагонист Маугли в серии рассказов "Книга джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга).

Ранее известный российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что без приказа путина не выйдет на лед в нейтральном статусе.

Напомним, на фоне санкций против российских спортсменов в рф хотят провести альтернативную Олимпиаду.