МОК наказал рф за нарушение территориальной целостности Украины: россия идет в суд

рф нарушила олимпийскую хартию

В четверг, 12 октября, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о приостановлении деятельности Олимпийского комитета россии (ОКР). Накануне пророссийской Международной ассоциации бокса (IBA) закрыли доступ на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщает пресс-служба МОК в Twitter. Причиной данного решения МОК стало то, что ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины (Донецкая область, Луганская область, Запорожская и Херсонская область).

Таким образом, российские власти нарушили олимпийскую хартию, а потому МОК немедленно приостанавливает деятельность ОКР до последующего уведомления.

Это несет несколько последствий для рф:

ОКР больше не имеет права действовать как Национальный олимпийский комитет, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

МОК оставляет за собой право принимать решения по участию отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026.

В ответ в рф предложили пойти в суд против МОК.

"Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашел бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде", — цитирует депутата Госдумы Дмитрия Свищева ТАСС.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Накануне в рф назвали МОК "большой собакой".