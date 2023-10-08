"Кріпацтво ніхто не скасовував": в рф спортсмени чекають на наказ путіна

Черговий російський спортсмен чекає на наказ путіна

Олімпійський чемпіон з шорт-треку Семен Єлістратов чекає вказівок від президента росії володимира путіна щодо своєї потенційної участі на міжнародних турнірах під нейтральним прапором. Нещодавно з такою заявою виступив знаменитий російський ковзаняр Павло Куліжников.

Відповідну заяву Єлістратова наводить "Матч ТВ". Спортсмен зазначив, що готовий виступати у нейтральному статусі лише після наказу глави кремля.

"Чи готовий виступати в нейтральному статусі? Це дуже хороше питання насправді. Є різниця між тим, як ми виступали в нейтральному статусі у 2018-му, під обмеженнями у 2022-му, і тим, що пропонується зараз.

Мені здається, у цій ситуації має президент нашої великої країни сказати, виступаємо ми чи ні в нейтральному статусі. Хотілося б і від міністерства спорту, і від Олімпійського комітету росії, і від президента Союзу ковзанярів конкретики у цьому питанні.

Тож поки що не можу дати однозначної відповіді. Занадто від багатьох чинників це залежить, та й які обставини будуть у найближчому майбутньому, ми не знаємо", – сказав Єлістратов.

У мережі висміяли Єлістратова за рабський менталітет. Користувачі масово жартують, що в рф так і не скасували кріпацтво.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Нещодавно в росії розкритикували МОК після того, як організація не пустила російських атлетів на Азійські ігри-2023.