Очередной российский спортсмен ждет на приказ путина

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов ждет указаний от президента рф владимира путина касательно своего потенциального участия на международных турнирах под нейтральным флагом. Недавно с подобным заявлением выступил знаменитый российский конькобежец Павел Кулижников.

Соответствующее заявление Елистратова приводит "Матч ТВ". Спортсмен отметил, что готов выступать в нейтральном статусе только после приказа главы кремля.

"Готов ли выступать в нейтральном статусе? Это очень хороший вопрос на самом деле. Есть разница между тем, как мы выступали в нейтральном статусе в 2018-м, под ограничениями в 2022-м, и тем, что предлагается сейчас.

Мне кажется, в этой ситуации должен президент нашей большой страны сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе. Хотелось бы и от министерства спорта, и от Олимпийского комитета России, и от президента Союза конькобежцев конкретики в этом вопросе.

Так что пока не могу дать однозначный ответ. Слишком от многих факторов это зависит, да и какие обстоятельства будут в ближайшем будущем, мы не знаем", – сказал Елистратов.

В сети высмеяли Елистратова за рабский менталитет. Пользователи массово шутят, что в рф так и не отменили крепостное право.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Недавно в рф раскритиковали МОК, после того, как организация не пустила российских атлетов на Азиатские игры-2023.