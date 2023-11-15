Вспомнили и путина, и пескова: Навка нарвалась на гнев россиян из-за слов про Олимпиаду

Спортсменка против поездки россиян на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка снова попала в немилость болельщикам в россии. На этот раз она вывела их на эмоции, сделав заявление о вероятной поездке россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В комментарии российским СМИ супруга пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова заявила, что считает предателями тех спортсменов, которые поедут на соревнования и перед этим подпишут определенные документы. На это обратил внимание "Обозреватель".

"Конечно, нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту. Не предавать свою родину. Если будут выдвигаться условия, которые будут подразумевать публичный или письменный отказ от страны, то на такое нужно реагировать соответствующе", – сказала Навка.

В комментариях болельщики начали удивляться тому, что говорит спортсменка. Многие поддержали спортсменов, которые мечтают поехать на Олимпийские игры и попросили Навку не ставить их перед выбором. Ей также напомнили, что она родилась в Украине, а теперь всячески поддерживает оккупантов.

"У таких, как Навка, родина – )l(опа президента", "Больше всех кричат о предательстве, те существа, которые прилипли к госкорыту", Главные предатели — руководители твоего муженька. А спортсмены тут вообще не при чем, они жертвы чьих-то дурацких решений", "Очень смешно слышать такие высказывания от бывших спортсменов, которые уже выступали на Олимпиаде", – пишут юзеры.

Ранее "Телеграф" писал о том, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о приостановлении деятельности Олимпийского комитета россии (ОКР).