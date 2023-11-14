По стопам Исинбаевой: легенда сборной россии по футболу поддержал Украину и уехал в Испанию

Звездный тренер и футболист хочет жить в мире

Известный российский футболист и тренер Василий Березуцкий не захотел оставаться у себя на родине. Вместе со своей семьей он переехал жить в испанскую Марбелью.

В интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна он признался, что хочет жить в мире и безопасности. Интересно, что с самых первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Березуцкий осудил свою страну.

Отметим, что Березуцкий является одним из самых титулованных футболистов в россии. Он выигрывал Кубок УЕФА, многократно побеждал в чемпионате рф и становился бронзовым призером чемпионата Европы.

"На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны", – сказал Василий.

Россиянин отметил, что провел в Марбелье уже несколько месяцев и останется тут жить. Он уже начал изучать испанский язык.

"Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из россии, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании", – завершил он.

Напомним, что 24 февраля 2022 года в первый день начала полномасштабной войны Березуцкий написал в соцсетях пост, в котором была фраза "Нет войне". Тогда он входил в тренерский штаб московского ЦСКА.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россию недавно покинула легендарная спортсменка Елена Исинбаева. Она также живет в Испании.