Украинский футболист забил уникальный автогол (видео)

Получилось эффектно, но есть нюанс

В субботу, 7 октября, "Днепр-1" и "Верес" сыграли в рамках 10-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоялся в Днепре на одноименной арене и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

"Днепр-1" решил все вопросы о победителе уже в первом тайме. На 10-й минуте Александр Филиппов забил свой первый гол за клуб. А спустя 21 минуту зрители стали свидетелями потрясающего взятия ворот, правда, Семен Вовченко забил в свои. Полузащитник "Вереса" эффектно срезал мяч в ворота — Паст был бессилен.

Видео автогола Вовченко в матче "Днепр-1" — "Верес":

Полный видеообзор матча "Днепр-1" — "Верес":

Добавим, этот успех позволил днепрянам подняться на промежуточное 7-е место в турнирной таблице УПЛ, "Верес" — 15-й. В следующем туре "Днепр-1" сыграет на выезде против "Динамо", а Народный клуб примет "Рух".

Напомним, в 9-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" минимально переиграл "Металлист-1925". Перед этим днепряне обыграли луганскую "Зарю". "Верес" в свою очередь, дважды сыграл в ничью со счетом 0:0 против "Оболони" и ЛНЗ.