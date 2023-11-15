В футболе могут появиться 10-минутные удаления: новое правило прошло проверку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В игре миллионов могут изменить правила
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) хочет изменить правила в игре, которые касаются оскорблений арбитра. Ранее сообщалось, что в футболе могут изменить правило офсайда.
IFAB хочет защитить арбитров от оскорблений. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, рефери уходят из футбола именно после оскорблений в их адрес. В ближайшее время в Лондоне IFAB проведет рабочее совещание, на котором главной темой станет решение проблемы "неправильного поведения участников игры".
IFAB хочет внедрить в игру 10-минутные удаления за нападки на арбитров. Рефери сможет временно устранять игроков с поля, если сочтет реакцию футболиста на его решения "недостойной". Данное нововведение уже протестировали в Англии на любительском и юношеском уровнях. Сообщается, что новое правило снизило частоту подобных нарушений на 38%, а большинство игроков, тренеров и судей хотят продолжать работать с ним.
Добавим, что на данный момент рефери обычно игнорируют футболистов, которые не согласны с их решениями, и лишь в редких случаях показывают игрокам желтые и красные карточки.
Кроме того IFAB может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – данный принцип используют в регби.
Ранее сообщалось, что шведский тренер нашел способ, как игнорировать правило офсайда.
Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в сборной Украины, куда не позвали футболиста из "Боруссии" Д.