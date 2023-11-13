В сборной Украины не замечают футболиста из "Боруссии" Д: журналист рассказал о "схеме" (видео)

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину талантливая молодежь выехала за границу

На днях в украинском футболе прогремел скандал — в юношескую сборную Украины U-19 не позвали игрока Даниила Кревсуна, выступающего за "Боруссию" Д U-19. Накануне УЕФА обязал национальную команду провести спарринг перед игрой с Италией в отборе на чемпионат Европы-2024.

Мать футболиста Юлия опубликовала гневный пост в Facebook. Она рассказала о несправедливости, ведь юношеская команда "Боруссии" — одна из сильнейших команд Европы, а ее сына упорно не хотят замечать в сборной Украины.

В сборной Украины нелепо ответили на выпад Юлии Кревсун. Главный тренер юношеской команды U-19 Олег Кузнецов в комментарии Tribuna заявил, что футболиста просто не заметили.

"Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке", — заявил Кузнецов.

Главный редактор проекта "Профутбол Digital" и футбольный комментатор Владимир Зверов считает, что проблема с не вызовом в сборную Украины игрока может нести коррупционный характер. По его словам, в юношеские команды вызывают игроков только с "правильными агентами".

"Звонят молодым пацанам за границей, их родителям. И предлагают им услуги всем известного агента. Если человек отказывается, им намекают, что в юношескую сборную им будет попасть ой как сложно. Это не шутки", — заявил Зверов на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Отметим, 18-летний Кревсун, который выступает в центре полузащиты, в 10 матчах Бундеслиги-Запад U-19 отметился 6 голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА в неформальной обстановке заявил, что хочет, чтобы Италия вышла на Евро-2024. Все бы ничего, но соперником итальянцев в отборе на ЧЕ-2024 является команда Украины. Добавим, что Сине-желтые, вероятно, получат второй шанс, если не смогут выйти на ЧЕ из квалификационной группы.