У збірній України не помічають футболіста з "Боруссії" Д: журналіст розповів про "схему" (відео)

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну талановита молодь виїхала за кордон

Днями в українському футболі пролунав скандал — у юнацьку збірну України U-19 не покликали гравця Данила Кревсуна, який виступає за "Боруссію" Д U-19. Напередодні УЄФА зобов’язав національну команду провести спаринг перед грою з Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Мати футболіста Юлія опублікувала гнівний пост у Facebook. Вона розповіла про несправедливість, адже юнацька команда "Боруссії" — одна з найсильніших команд Європи, а її сина наполегливо не хочуть помічати у збірній України.

У збірній України безглуздо відповіли на випад Юлії Кревсун. Головний тренер юнацької команди U-19 Олег Кузнєцов у коментарі Tribuna заявив, що футболіста просто не помітили.

"Просто ми не можемо за всіма гравцями стежити. Дійшла до мене інформація лише буквально 2 тижні тому, коли ми вже склали всі списки. Ми просто нічого не знали про цього гравця", — заявив Кузнєцов.

Головний редактор проекту "Профутбол Digital" та футбольний коментатор Володимир Звєров вважає, що проблема з не викликом до збірної України гравця може мати корупційний характер. За його словами, до юнацьких команд викликають гравців тільки з "правильними агентами".

"Дзвонять молодим пацанам за кордоном, їхнім батькам. І пропонують їм послуги всім відомого агента. Якщо людина відмовляється, їм натякають, що в юнацьку збірну їм буде потрапити дуже складно. Це не жарти", — заявив Звєров на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

Зазначимо, 18-річний Кревсун, який виступає в центрі півзахисту, у 10 матчах Бундесліги-Захід U-19 відзначився 6 голами та одним асистом.

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА у неформальній обстановці заявив, що хоче, щоб Італія вийшла на Євро-2024. Все було б нічого, але суперником італійців у відборі на ЧЄ-2024 є команда України. Додамо, що Синьо-жовті, ймовірно, матимуть другий шанс, якщо не зможуть вийти на ЧЄ з кваліфікаційної групи.