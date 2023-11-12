Український футболіст забив розкішний гол у ворота чемпіона Італії (відео)

Хавбек оформив свій перший гол у новому клубі

У неділю, 12 листопада, український футболіст Віктор Коваленко нагадав про себе, принісши перемогу "Емполі" у матчі 12-го туру Серії А сезону 2023/24 з "Наполі". У серпні Коваленко перебрався в оренду з "Аталанти" в "Емполі".

"Емполі" сенсаційно переміг чинного чемпіона Італії на його ж полі. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок проходив у Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" і завершився з рахунком 1:0 на користь "Емполі". Переможний гол записав на свій рахунок 27-річний Коваленко. На першій компенсованій хвилині матчу Віктор наважився на удар в один дотик з досить гострого кута — м’яч, як зачарований, залетів у "дев’ятку".

Відео гола Віктора Коваленка у матчі "Наполі" — "Емполі":

Відеоогляд матчу "Наполі" — "Емполі":

Цей результат вивів "Емполі" (10 очок) із зони вильоту, чинні чемпіони Італії (21 очко) опустилися на четверту позицію. Додамо, що Коваленко зіграв у 4 матчах сезону та відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик забив супергол за "Челсі" в АПЛ. До цього Артем Довбик та Віктор Циганков оформили гольові дії в Ла Лізі.