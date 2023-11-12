Украинский футболист забил роскошный гол в ворота чемпиона Италии (видео)

Хавбек оформил свой первый гол в новом клубе

В воскресенье, 12 ноября, украинский футболист Виктор Коваленко напомнил о себе, принеся победу "Эмполи" в матче 12-го тура Серии А сезона 2023/24 с "Наполи". В августе Коваленко перебрался в аренду из "Аталанты" в "Эмполи".

"Эмполи" сенсационно победил действующего чемпиона Италии на его же поле. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок проходил в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона" и завершился со счетом 1:0 в пользу "Эмполи". Победный гол записал на свой счет 27-летний Коваленко. На первой компенсированной минуте матча Виктор решился на удар с ходу с довольно острого угла — мяч, как заколдованный, залетел в "девятку".

Видео гола Виктора Коваленко в матче "Наполи" — "Эмполи":

Видеообзор матча "Наполи" — "Эмполи":

Этот результат вывел "Эмполи" (10 очков) из зоны вылета, действующие чемпионы Италии (21 очко) опустились на четвертую позицию. Добавим, что Коваленко сыграл в 4 матчах сезона и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик забил супергол за "Челси" в АПЛ. До этого Артем Довбик и Виктор Цыганков оформили голевые действия в Ла Лиге.