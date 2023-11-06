"Цинізм зашкалює": УЄФА пішов на хитрощі, щоб позбутися України у відборі на Євро-2024

Збірну України, схоже, не хочуть бачити на Євро-2024

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) змусив збірну України провести футбольний матч за кілька днів перед вирішальною грою з Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів відомий коментатор Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі "Вацко Live". Збірна Італії проведе два матчі кваліфікації на Євро-2024 17 та 20 листопада проти Північної Македонії та України відповідно, а в українців у розкладі стояв лише поєдинок проти італійців.

Таким чином, УЄФА позбавив Синьо-жовтих головного козиря у грі проти "Сквадра Адзурра" — "вільного вікна". Італійці, напевно, підійдуть до поєдинку з Україною втомленими після потенційно важкого матчу з північномакедонцями. Водночас українці були б свіжішими за відсутності матчів.

В УЄФА, мабуть, під тиском Федерації футболу Італії хотіли змусити Синьо-жовтих провести повноцінний спаринг 17 листопада проти Лаосу. У ході переговорів тренерський штаб Реброва домовився про проведення товариської гри 16 листопада з "Лехією", яка базується у Гданську (Польща), де відбудеться матч Україна — Італія.

"Чесно, я в а**ї від цього. Збірну примушують грати матч, який вона не хоче грати, який їй не потрібен. Примушують на найвищому рівні. А з боку нашого найвищого рівня — мовчок. Фейсбук закрили. У підсумку нашому тренерському штабові вдалося розпетляти цю історію. Збірна України таки зіграє контрольний поєдинок перед матчем з Італією, але зіграє 16 листопада у Гданську. Там команда Сергія Реброва проведе закритий контрольний матч проти місцевої "Лехії". Домовилися, до речі, провести по 10 замін, тому глобально вийде ігрове тренувальне заняття.

Хоча ні в кого немає сумнівів, що італійці отримають відео цього поєдинку, попри його закритість. Тому Сергієві Реброву слід добре подумати, чи варто випробовувати якісь тактичні моменти, які він хотів би приховати від суперника. Отака фігня, малята, отаке ставлення до нас, отака справедливість у футболі. Цинізм зашкалює. Слів немає. Цензурних слів", — сказав Вацко.

Нагадаємо, збірна України перед листопадовими матчами йде на 2 місці у групі С відбору на Євро-2024. Наша команда у разі перемоги над Італією вийде на ЧЄ з другого місця, проте в УЄФА нещодавно натякнули, що хочуть бачити на чемпіонаті Європи саме Італію.