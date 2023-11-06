"Цинизм зашкаливает": УЕФА пошел на уловку, чтобы избавиться от Украины в отборе на Евро-2024

Сборную Украины, похоже, не хотят видеть на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заставил сборную Украины провести футбольный матч за несколько дней перед решающей игрой с Италией в отборе на чемпионат Европы-2024.

Об этом рассказал известный комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале "Вацко Live". Сборная Италии проведет два матча квалификации на Евро-2024 17 и 20 ноября против Северной Македонии и Украины соответственно, а у украинцев в расписании стоял лишь поединок против итальянцев.

Таким образом, УЕФА лишил Сине-желтых главного козыря в игре против "Скуадра Адзурра" — "свободного окна". Итальянцы наверняка подойдут к поединку с Украиной уставшими после потенциально тяжелого матча с северомакедонцами. В то же время, украинцы были бы свежее в отсутствии матчей.

В УЕФА, видимо, под давлением Федерации футбола Италии хотели заставить Сине-желтых провести полноценный спарринг 17 ноября против команды Лаоса. В ходе переговоров тренерский штаб Реброва договорился о проведении товарищеской игры 16 ноября с "Лехией", которая базируется в Гданьске (Польша), где состоится матч Украина — Италия.

"Честно, я в а**е от этого. Сборную заставляют играть матч, который она не хочет играть, который ей не нужен. Заставляют на самом высоком уровне. А со стороны нашего самого высокого уровня – молчание. Фейсбук закрыли. В итоге нашему тренерскому штабу удалось распетлять эту историю. Сборная Украины сыграет контрольный поединок перед матчем с Италией, но сыграет 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый контрольный матч против местной "Лехии". Договорились, кстати, провести по 10 замен, потому глобально получится игровое тренировочное занятие.

Хотя ни у кого нет сомнений, что итальянцы получат видео этого поединка, невзирая на его закрытость. Поэтому Сергею Реброву следует хорошо подумать, стоит ли испытывать какие-то тактические моменты, которые он хотел бы скрыть от соперника. Такая фигня, детишки, такое отношение к нам, такая справедливость в футболе. Цинизм зашкаливает. Слов нет. Цензурных слов", — сказал Вацко.

Напомним, сборная Украины перед ноябрьскими матчами идет на 2 месте в группе С отбора на Евро-2024. Наша команда в случае победы над Италией выйдет на ЧЕ со второго места, однако в УЕФА недавно намекнули, что хотят видеть на чемпионате Европы именно Италию.