У футболі можуть з’явитися 10-хвилинні вилучення: нове правило пройшло перевірку

У грі мільйонів можуть змінити правила

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) хоче змінити правила у грі, які стосуються образ арбітра. Раніше повідомлялося, що у футболі можуть змінити правило офсайду.

IFAB хоче захистити арбітрів від образ. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, рефері йдуть з футболу саме після образ на їхню адресу. Найближчим часом у Лондоні IFAB проведе робочу нараду, на якій головною темою стане розв'язання проблеми "неправильної поведінки учасників гри".

IFAB хоче впровадити у гру 10-хвилинні видалення за нападки на арбітрів. Рефері зможе тимчасово усувати гравців із поля, якщо визнає реакцію футболіста на його рішення "негідною". Це нововведення вже протестували в Англії на аматорському та юнацькому рівнях. Повідомляється, що нове правило знизило частоту подібних порушень на 38%, а більшість гравців, тренерів та суддів хочуть продовжувати працювати з ним.

Додамо, що на цей час рефері зазвичай ігнорують футболістів, які не згодні з їхніми рішеннями, й лише в окремих випадках показують гравцям жовті та червоні картки.

Крім того, IFAB може дозволити звертатися до суддів тільки капітанам команд – цей принцип використовують у регбі.

Раніше повідомлялося, що шведський тренер знайшов спосіб, як ігнорувати правило офсайду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у збірній України, куди не покликали футболіста із "Боруссії" Д.