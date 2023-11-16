"Футболісти – не раби": агенти поставили клубу УПЛ ультиматум

Трансферний скандал із футболістом "Вереса" набирає обертів

Футбольне агенство ФАМК зробило випад у бік футбольного клубу "Верес", який звинуватив агентів у зриві трансферу півзахисника Дмитра Годі у "Карпати".

Відповідний пост ФАМК розмістило на своїй сторінці у Facebook. Агенти пригрозили "Вересу", що у разі продовження публічної атаки на їхню компанію, або продовження будь-якого порушення прав і свобод Дмитра — усі деталі та подробиці цієї справи стануть відомими всій футбольній громадськості України.

"Футболісти не є заручниками або рабами футбольних клубів. Кріпацтво скасували понад 160 років тому, бурхливі 90-ті вже позаду, тому реальне право вибору є у кожного громадянина нашої країни, в тому числі у професійних футболістів.

Жоден клуб не має права примушувати футболіста приймати умови, які його не влаштовують", – йдеться у повідомленні ФАМК.

ФАМК

Нагадаємо, за інформацією "Вереса", агенти зірвали трансфер 18-річного хавбека збірної України U-19 до "Карпат". Сума угоди становила 0,5 млн доларів.

Додамо, що "Верес" йде передостаннім у турнірній таблиці УПЛ. Напередодні команда пропустила абсурдний автогол.