Український футболіст забив унікальний автогол (відео)

Вийшло ефектно, але є нюанс

У суботу, 7 жовтня, "Дніпро-1" та "Верес" зіграли в рамках 10-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбувся у Дніпрі на однойменній арені та завершився перемогою господарів з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

"Дніпро-1" вирішив усі питання про переможця вже у першому таймі. На 10-й хвилині Олександр Філіппов забив свій перший гол за клуб. А через 21 хвилину глядачі стали свідками приголомшливого взяття воріт, щоправда, Семен Вовченко забив у свої. Півзахисник "Вереса" ефектно зрізав м’яч у ворота — Паст був безсилий.

Відео автогола Вовченка у матчі "Дніпро-1" — "Верес":

Повний відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Верес":

Додамо, цей успіх дозволив дніпрянам піднятися на проміжне 7-е місце у турнірній таблиці УПЛ, "Верес" — 15-й. У наступному турі "Дніпро-1" зіграє на виїзді проти "Динамо", а Народний клуб прийме "Рух".

Нагадаємо, у 9-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" мінімально переграв "Металіст-1925". Перед цим дніпряни обіграли луганську "Зорю". "Верес" у свою чергу двічі зіграв у нічию з рахунком 0:0 проти "Оболоні" та ЛНЗ.