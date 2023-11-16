В Україні зірвався багатомільйонний трансфер: футболіст просто "зник"

В українському футболі пролунав черговий скандал

"Верес", який іде передостаннім у чемпіонаті України сезону 2023/24, не зумів провернути трансфер півзахисника Дмитра Годі через дії агентів.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією джерела, рівненський клуб відмовився від будь-яких контактів з агентською групою ФАМК та оголосив персонами нон грата її представників Максима Карагодіна та Микити Швеця після зриву переговорного процесу з "Карпатами".

Днями львівський клуб планував закрити угоду щодо футболіста юнацької збірної України U-19. "Карпати" були готові заплатити за 18-річного Дмитра 0,5 млн доларів (близько 18 млн грн), проте угода була зірвана через неузгодженість у діях керівників "Вереса" та агентів гравця. Годя фізично зник з офісу львівського клубу у вирішальний момент переговорів. Зважаючи на несолідність з боку гравця та клубу-продавця, "Карпати" відмовилися від угоди.

Додамо, що Годя зіграв 16 хвилин за головну команду "Вереса" в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що "Верес" забив унікальний гол у ворота "Ворскли". Нещодавно футболісти "народної" команди також відзначилися кумедним автоголом.