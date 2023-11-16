В Украине сорвался многомиллионный трансфер: футболист просто "исчез"

В украинском футболе прогремел очередной скандал

"Верес", который идет предпоследним в чемпионате Украины сезона 2023/24, не сумел провернуть трансфер полузащитника Дмитрия Годи из-за действий агентов.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации источника, ровенский клуб отказался от каких-либо контактов с агентской группой ФАМК и объявил персонами нон грата ее представителей Максима Карагодина и Никиты Швеца после срыва переговорного процесса с "Карпатами".

На днях львовский клуб планировал закрыть сделку по футболисту юношеской сборной Украины U-19. "Карпаты" были готовы заплатить за 18-летнего Дмитрия 0,5 млн. долларов (около 18 млн грн), однако соглашение было сорвано из-за несогласованности в действиях руководителей "Вереса" и агентов игрока. Годя физически исчез из офиса львовского клуба в решающий момент переговоров. Ввиду несолидности со стороны игрока и клуба-продавца, "Карпаты" отказались от сделки.

Добавим, что Годя сыграл 16 минут за главную команду "Вереса" в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что "Верес" забил уникальный гол в ворота "Ворсклы". Недавно футболисты "народной" команды также отличились забавным автоголом.