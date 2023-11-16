Збірна України провела секретний матч перед Італією

Поєдинок проходив за зачиненими дверима

У четвер, 16 листопада, національна команда України провела товариський поєдинок із командою Першого дивізіону Польщі (друга за силою ліга у країні — Ред.) "Лехією". Напередодні стало відомо, що цю гру Синьо-жовтим нав’язав УЄФА.

Поєдинок проходив у Гданську (Польща) на Polsat Plus Arena та завершився впевненою перемогою збірної України з рахунком 2:0. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Підопічні Сергія Реброва забили по голу у двох таймах. У першій половині відзначився Олександр Піхальонок, а в другій — Єгор Назарина. Поєдинок проходив за зачиненими дверима, без відеотрансляції. Це рішення ухвалив тренерський штаб збірної України, щоб не розкривати тактичні напрацювання перед найважливішою грою проти Італії (20 листопада).

Примітно, що у стартовому складі "Лехії" знайшлося місце для трьох українців — Богдана Сарнавського, Івана Желізка та Максима Хланя. Поєдинок фактично не мав статусу офіційної зустрічі, тому сторони домовилися про проведення 10 замін.

Склад збірної України на матчі у листопаді

Нагадаємо, 20 листопада збірну України чекає найважливіша зустріч з Італією у кваліфікації на чемпіонат Європи. В УЄФА хочуть, щоб на Євро вирушили італійці, але українці можуть дивувати. Додамо, що у гостях Синьо-жовті без шансів програли Італії з рахунком 2:1. Домашній поєдинок наша команда проведе у Леверкузені (Німеччина). З турнірним становищем команд у нашій групі відбору Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".