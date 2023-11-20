Сборная Украины со скандалом пропустила Италию на Евро-2024 (видео)

Украинцы и итальянцы сошлись в битве за прямую путевку на Евро-2024

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграла с Италией в решающем матче отбора на чемпионат Европы-2024.

Встреча, проходившая в Леверкузене на "Бай-Арене", завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел при полном доминировании гостей, которые только чудом и благодаря игре Трубина в рамке ворот не сумели открыть счет в первые 45 минут. Сине-желтые, в свою очередь, сделали ставку на дальние удары, с которыми без проблем справился Доннарумма.

Во втором тайме итальянцы продолжали владеть преимуществом, однако забить так и не сумели. У Сине-желтых убойный момент не реализовал Мудрик. На последних минутах игры Михаила сбили в чужой штрафной, но рефери и система VAR проигнорировали данное нарушение. Судила игру испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано.

Украина – Италия – 0:0

Предупреждения: Конопля (79) – Буонджорно (7)

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток (Малиновский, 91), Конопля (Тымчик, 86), Степаненко (Пихаленок, 80), Мудрик, Зинченко (Сикан, 86), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 71), Фраттези, Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46), Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 92)

Статистика матча Украина - Италия

Таким образом, сборная Италии заняла второе место в квинтете С, опередив Украину по дополнительным показателям (победа в личной встрече). Из группы С на Евро-2024 вышли Англия и Италия. Сборная Украины может попасть на ЧЕ-2024 альтернативным путем через раунд плей-офф, который пройдет в марте 2024 года. Жеребьевка этой стадии квалификации запланирована на 23 ноября.

Турнирное положение команд в группе С

Полный видеообзор матча Украина — Италия:

Напомним, сборная Украины стартовала в квалификации на чемпионат Европы-2024 выездным поражением от Англии (0:2). Затем в команду пришел тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым, после чего Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду Мальты (1:0). В сентябре украинцы сенсационно дали бой Англии (1:1), однако затем бесславно уступили Италии (1:2). В октябре наша команда взяла верх над Северной Македонией (2:0) и командой Мальты (3:1).

Добавим, перед игрой прогремела серия скандалов, связанных с УЕФА. Дело в том, что президент организации Александер Чеферин в неформальной обстановке позволил себе заявить, что видит на Евро-2024 команду Италии. А в ноябре УЕФА заставил сборную Украины провести абсолютно ненужный товарищеский матч против польской "Лехии".