Футболисты пошли против УЕФА: Израиль и Польша почтили память жертв ХАМАСа, несмотря на запрет (видео)

Поляки и израильтяне наплевали на решение УЕФА

УЕФА запретил молодежным сборным Израиля и Польши почтить минутой молчания память жертв теракта ХАМАС 7 октября.

Однако футболисты обеих команд обошли данный запрет. Об этом сообщил пользователь Майкл Вайнгардт в Twitter, а сам момент попал в трансляцию поединка.

После стартового свистка футболисты обеих команд остановились и опустили голову, проведя "минуту молчания" прямо во время матча. Таким образом игроки почтили память жертв террористов.

Добавим, что игра завершилась минимальной победой поляков со счетом 2:1. Польская молодежь лидирует в отборочной группе D, команда Израиля идет последней, правда, у нее есть матчи в запасе.

К слову, украинская "молодежка" успешно выступает в квалификации на молодежное Евро-2025. У нашей команды 4 победы в 4 матчах, в том числе над Англией.

Напомним, после нападения ХАМАСа Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа, значительную часть территорий которого уже контролирует ЦАХАЛ. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит.