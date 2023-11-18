Футболисты пошли против УЕФА: Израиль и Польша почтили память жертв ХАМАСа, несмотря на запрет (видео)
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Поляки и израильтяне наплевали на решение УЕФА
УЕФА запретил молодежным сборным Израиля и Польши почтить минутой молчания память жертв теракта ХАМАС 7 октября.
Однако футболисты обеих команд обошли данный запрет. Об этом сообщил пользователь Майкл Вайнгардт в Twitter, а сам момент попал в трансляцию поединка.
После стартового свистка футболисты обеих команд остановились и опустили голову, проведя "минуту молчания" прямо во время матча. Таким образом игроки почтили память жертв террористов.
Добавим, что игра завершилась минимальной победой поляков со счетом 2:1. Польская молодежь лидирует в отборочной группе D, команда Израиля идет последней, правда, у нее есть матчи в запасе.
К слову, украинская "молодежка" успешно выступает в квалификации на молодежное Евро-2025. У нашей команды 4 победы в 4 матчах, в том числе над Англией.
Напомним, после нападения ХАМАСа Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа, значительную часть территорий которого уже контролирует ЦАХАЛ. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит.