Минус еще один лидер ХАМАСа: Израиль начал новую фазу операции в Газе

ЦАХАЛ действует четко и решительно

Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа, значительную часть территорий которого контролирует ЦАХАЛ. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит.

Несколько дней назад лидер террористов получил тяжелые ранения в результате авиаудара. Об этом пишут i24news.

В то же время боевики ХАМАС официально не подтвердили информацию о гибели своего лидера Ахмада Бахара. Он был председателем Совета Шуры (орган, избирающий политбюро ХАМАСа) и с 2006 года вицеспикером законодательного собрания Палестинской автономии и председателем законодательного собрания Газа.

Высокопоставленному представителю ХАМАС было 76 лет. СМИ также отмечают, что он был отцом 13 детей.

Предварительную информацию иностранные СМИ получили от главного представителя Армии Обороны Израиля, контрадмирала Даниэля Хагари в четверг вечером. Он подтвердил значительные наступательные операции на подземные объекты в Газе, включая места, где скрывались чиновники ХАМАСа.

Хотя Хагари не подтвердил, кто был ликвидирован, он сказал, что эти объекты были серьезно повреждены и террористическая организация ХАМАС пыталась скрыть последствия атак.

ЦАХАЛ начал следующую фазу наземной операции

Армия Обороны Израиля сообщила, что взяла под полный контроль западную часть города Газа и начала следующую фазу наземной операции.

Отчет про операцию ЦАХАЛ в Газе от 16 ноября

"Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень решительно", – заметил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, не вдаваясь в подробности операции.

В то же время сообщают, что Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии, пишет Al Arabiya.

Переговоры об освобождении заложников прекращены

Стало известно, что ХАМАС прекратил переговоры об освобождении заложников. Об этом заявил посол Израиля в россии Александр Бен Цви, сообщает Интерфакс.

"У нас сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил их по своей инициативе", — сказал он.

При этом боевики отказались даже предоставить список пленных и информацию об их состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль и боевики ХАМАСа находились в состоянии переговоров по освобождению заложников. Главным вопросом был возможный обмен по формуле "дети на детей".

Также в среду, 16 ноября, стало известно, что ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАС. Сетью активно распространялось видео взрыва.