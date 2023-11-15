ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАС в Газе: какую территорию контролирует Израиль (видео)

Устояло ли здание — неизвестно

Проводящая неземную операцию израильская Армия обороны в секторе Газа взорвала здание парламента ХАМАСа, которое захватила несколько дней назад. Видео, на котором виден столб дыма от взрыва, распространяется по сети.

Однако остается загадкой, устоял ли парламент террористов. Информацию предоставляет израильское издание Kann News.

"Через два дня после того, как солдаты Голани сфотографировались в нем, ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАС в Газе", — подписали видео в Х/Twitter израильские журналисты.

Заметим, что здание законодательного совета ХАМАС находится в районе Рималь, в нескольких километрах от центра Газы. Ранее эта часть города считалась одним из самых богатых из-за того, что там расположено несколько правительственных министерств террористов.

Город Рималь, который находится в глубине Газа

Однако в ЦАХАЛ официально не подтверждали уничтожение здания парламента в секторе Газа.

До взрыва здание парламента боевиков ХАМАС уже было значительно повреждено.

Парламент ХАМАС до подрыва

Парламент ХАМАС в момент подрыва

По данным службы иностранных новостей, в здании парламента 13 ноября сфотографировались бойцы 7-го пехотного батальона "Гидеон" бригады "Голане". Эту фотографию в своих блогах опубликовали министр и лидер партии Махане Мемлахти Бени Ганц и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр транспорта Мири Регев.

Добавим, что актуальная карта Газы от OSINT-исследователей WarMapper демонстрирует, что израильские силы оцепили террористов и контролируют немалую территорию сектора.

Карта Газы от OSINT-исследователей

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на активные боевые действия, Израиль и боевики ХАМАСа находятся в состоянии переговоров по освобождению заложников. В настоящее время главным вопросом является возможный обмен по формуле "дети на детей".