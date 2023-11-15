ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу в Газі: яку територію контролює Ізраїль (відео)

Чи встояла будівля — невідомо

Ізраїльська Армія оборони, яка проводить неземну операцію, у секторі Гази підірвала будівлю парламенту ХАМАСу, яку захопили декілька днів тому. Відео, на якому видно стовбур диму від вибуху, шириться мережею.

Проте залишається загадкою чи встояв парламент терористів. Інформацію поширює ізраїльське видання Kann News.

"Через два дні після того, як солдати Голані сфотографувалися в ній, ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАС у Газі", — підписали відео у Х/Twitter ізраїльські журналісти.

Зауважимо, що будівля законодавчої ради ХАМАСу знаходиться в районі Рімаль, за кілька кілометрів від центру Гази. Раніше ця частина міста вважалась однією з найбагатших через те, що там розташовано кілька урядових міністерств терористів.

Місто Рімаль, яке знаходиться в глибині Гази

Проте у ЦАХАЛ офіційно не підтверджували знищення будівлі парламенту в секторі Гази.

До вибуху будівля парламенту бойовиків ХАМАСу вже було значно пошкоджена.

Парламент ХАМАСу до підриву

Парламент ХАМАСу у момент підриву

За даними служби іноземних новин, у будівлі парламенту 13 листопада сфотографувалися бійці 7-го піхотного батальйону "Гідеон" бригади "Голані". Цю фотографію у своїх блогах опублікували міністр та лідер партії "Махане Мемлахті" Бені Ганц та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр транспорту Мірі Регєв.

Додамо, що актуальна мапа Гази від OSINT-дослідників WarMapper демонструє, що ізраїльські сили оточили терористів та контролюють чималу територію сектору.

Мапа Гази від OSINT-дослідників

Раніше "Телеграф" писав, що, попри активні бойові дії, Ізраїль та бойовики ХАМАСу перебувають у стані переговорів щодо звільнення заручників. Наразі головним питанням є ймовірний обмін по формулі "діти на дітей