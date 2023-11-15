Ізраїль та ХАМАС можуть погодитися на новий обмін заручниками: які основні вимоги

Окремі переговорні процеси проходять на єгипетській території

Попри те, що ЦАХАЛ продовжує у секторі Газа наземну операцію, Ізраїль та бойовики ХАМАСу перебувають у стані переговорів щодо звільнення заручників. Наразі головним питанням є ймовірний обмін по формулі "діти на дітей".

Про це повідомляє ізраїльський телеканал Kan із посиланням на одразу два джерела, наближені до переговорного процесу. Імовірніше за вас, угода, якщо така буде укладена, включатиме повернення неповнолітніх ізраїльтян, викрадених до сектора Гази, в обмін на палестинських дітей, котрі наразі знаходяться на території Ізраїлю.

Наразі переговори усе ще ведуться, однак остаточних їх результатів поки нема. Тим не менш ізраїльські політики сподіваються на прорив у перемовинах "протягом наступних 48-72 годин".

Основні моменти, котрі наразі обговорюються — це імена окремих терористів, котрі можуть потрапити під дію цього етапу обміну, а також етапи та способи здійснення самого звільнення заручників. Перш за все, Ізраїль турбується, аби бойовики ХАМАС не збрехали і справді звільнили ув'язнених. Також, за окремими даними, питання обміну заручниками може включати в себе кількаденне припинення вогню для організації самого процесу.

Цікаво, що окремі теми обговорюються Ізраїлем та представниками ХАМАСу на території Єгипту. За даними Kan, до цієї країни вирушив Ронен Бар, очільник ізраїльської Shin Bet (агентства безпеки Ізраїлю), тож найближчі години і справді можуть стати вирішальними для заручників обох сторін.

Нагадаємо, що тим часом військові дії в Газі продовжуються. "Телеграф" уже писав, що військові ЦАХАЛ знайшли терористичний сховок на території однієї із газівських лікарень. Дії терористів уже назвали "злочином проти людства".

Також раніше повідомлялося про попередні домовленості щодо обміну заручників у кількості 100 осіб. Перемовини стосувалися винятково жінок та дітей.